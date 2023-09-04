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Румунська компанія отримала в управління газотранспортні мережі Молдови

Vestmoldtransgaz візьме на себе оренду та експлуатацію газотранспортної мережі терміном на 5 років.

Румунська компанія отримала в управління газотранспортні мережі Молдови
Фото: БЕБ

Компанія Vestmoldtransgaz керуватиме газотранспортними мережами в Молдові. Акціонерами Vestmoldtransgaz є румунський Transgaz (75%) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – 25%.

Про це повідомляє NewsMaker.

Компанія Vestmoldtransgaz підписала договір оренди газотранспортної мережі із власником, компанією Moldovatransgaz, дочірньою компанією Moldovagaz. 

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Тепер цей контракт для набрання чинності має бути схваленийй Національним агентством регулювання енергетики (НАРЕ).

Зазначається, що таке рішення дозволить Молдові запровадити положення Енергетичного пакету ІІІ, зобов'язання Республіки Молдова перед Енергетичною спільнотою.

Vestmoldtransgaz візьме на себе оренду та експлуатацію газотранспортної мережі терміном на 5 років. Компанія візьме на себе і поточні контракти на технічне обслуговування.

Нагадаємо, Молдова більше не використовує російський природний газ або електроенергію після початку повномасштабної війни в Україні.

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