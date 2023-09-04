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Президент Естонії хоче, аби глава уряду Каллас пішла у відставку

Минулого тижня прем'єрка заявила, що йти не планує.

Президент Естонії хоче, аби глава уряду Каллас пішла у відставку
Алар Каріс

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що хоче, аби прем'єр-міністр Кая Каллас пішла у відставку після скандалу з російським бізнесом її чоловіка, повідомляє Bloomberg.

"Це врятувало б її, її близьких, здатність уряду функціонувати та довіру до Естонії", - зазначив Каріс.

Заява президента стала незвичною як для глави держави, що відіграє здебільшого церемоніальну роль, і може посилити тиск на главу естонського уряду.

Минулого тижня Каллас заявила, що не планує йти у відставку. Вона висловила упевненість, що заручиться підтримкою своєї партії і двох партнерів по коаліції, якщо опозиція спробує витіснити її шляхом вотуму довіри.

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Нагадаємо, нещодавно в Естонії розгорівся скандал після появи інформації, що чоловік Каї Каллас Арво Халлік  володіє акціями в компанії, яка продовжує працювати в РФ.

Із цього приводу президент Естонії вимагав, аби Каллас роз’яснила ситуацію щодо підприємницької діяльності свого чоловіка. ЗМІ виступили за відставку глави уряду.

Тоді Халлік заявив, що негайно продасть всі акції транспортної компанії Stark Logistics, вийде з ради фірми, розірве трудовий договір фінансового менеджера і відмовиться від будь-яких інших ролей і обов'язків.

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