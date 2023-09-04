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Після шкіл - ТРЦ: поліція Києва отримала нові повідомлення про замінування

Наразі правоохоронці проводять відпрацювання своїми силами без залучення підрозділів ДСНС.

Після шкіл - ТРЦ: поліція Києва отримала нові повідомлення про замінування
Фото: Поліція Донецької області

Поліція Києва отримала 4 вересня інформацію про замінування усіх торгово-розважальних центрів столиці.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності... Поліція, ДСНС, СБУ вживають усі необхідні заходи. Довіряйте правоохоронцям, дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить", - наголосив керівник КМВА Сергій Попко.

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Нагадаємо, 1 і 4 вересня правоохоронці отримали інформацію про замінування усіх шкіл столиці. Після перевірок виявилося, що інформація про замінування була неправдивою.

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