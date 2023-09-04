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Окупанти відкрили в Криму 15 “тервиборчкомів”

Таким чином загарбники продовжують використовувати територію Кримського півострова для встановлення окупаційних адміністрацій на новоокупованих територіях. 

Окупанти відкрили в Криму 15 “тервиборчкомів”
Фото: соцмережі

Російська окупаційна адміністрація відкрила на території  Криму 15 “тервиборчкомів”.

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим. 

Таким чином окупанти продовжують використовувати територію Кримського півострова для встановлення окупаційних адміністрацій на новоокупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. 

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Жителі цих регіонів могли “проголосувати” на відкритих “тервиборчкомах” з 1 по 4 вересня.

Також окупанти заповнили вулиці міст Криму передвиборчою агітацією. Загарбники розповсюджують фотографії з запрошеннями на “вибори” в поштових скриньках, передвиборчі тенти в парках, а на всіх дорогах розвішують агітаційні білборди.

Нагадаємо, студентів у тимчасово окупованому Криму примушують підписувати повістки до лав російської армії, шантажуючи результатами іспитів.

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