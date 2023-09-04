Окупанти відкрили в Криму 15 “тервиборчкомів”

Таким чином загарбники продовжують використовувати територію Кримського півострова для встановлення окупаційних адміністрацій на новоокупованих територіях.

Російська окупаційна адміністрація відкрила на території Криму 15 “тервиборчкомів”.

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

Таким чином окупанти продовжують використовувати територію Кримського півострова для встановлення окупаційних адміністрацій на новоокупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Жителі цих регіонів могли “проголосувати” на відкритих “тервиборчкомах” з 1 по 4 вересня.

Також окупанти заповнили вулиці міст Криму передвиборчою агітацією. Загарбники розповсюджують фотографії з запрошеннями на “вибори” в поштових скриньках, передвиборчі тенти в парках, а на всіх дорогах розвішують агітаційні білборди.

Нагадаємо, студентів у тимчасово окупованому Криму примушують підписувати повістки до лав російської армії, шантажуючи результатами іспитів.