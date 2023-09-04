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У заповіднику "Асканія нова" продовжує вирувати пожежа

Згоріли 1 790 гектарів заповідного степу.

У заповіднику "Асканія нова" продовжує вирувати пожежа
Скріншот відео
Фото: Херсонська ОВА

У заповіднику "Асканія нова", який перебуває на окупованій території Херсонщини, продовжує вирувати вогонь.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з даними супутникових знімків, в останній пожежі, яка спалахнула у заповіднику через удар блискавки 1 вересня, згоріли 1 790 гектарів заповідного степу.

"Найбільших уражень зазнала фауна безхребетних та рослинні угруповання ковили волосистої, занесені до Зеленої Книги України", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, це сьома пожежа, що виникла в "Асканії-Нові" з початку повномасштабного вторгнення РФ та окупації. Сумарно вогонь знищив  понад 3 500 гектарів заповідника. 

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