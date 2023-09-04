На Херсонщині від російських обстрілів постраждала дитина

Учора окупанти обстріляли селище Сонячне у Херсонській області. Під ворожий удар потрапив 11-річний хлопчик.
Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, у дитини діагностували мінно-вибухову травму і поранення ніг.
"У стані середньо тяжкості потерпілого доставили до лікарні. Медики роблять все можливе, аби вберегти дитяче життя та здоровʼя", – розповів Прокудін.
Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів. Внаслідок збройної агресії ворога загинула людина, ще п’ятеро дістали поранень.