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​Поїзд Одеса-Дніпро прибуває зі значною затримкою через позаштатну ситуацію, - УЗ

Прибуття очікується в другій половині дня. Для пасажирів буде організовано безплатний обід у дорозі та всі необхідні пересадки.

​Поїзд Одеса-Дніпро прибуває зі значною затримкою через позаштатну ситуацію, - УЗ
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Поїзд Одеса-Дніпро № 54 затримується у зв'язку з позаштатною ситуацією. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"У зв'язку з позаштатною ситуацією на Одещині суттєво затримується поїзд №54 Одеса-Дніпро. Залізничники знайшли спосіб відновити рух безпечно для пасажирів, зараз робимо все можливе для скорочення запізнення", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що прибуття поїзда до Дніпра очікується в другій половині дня. Для пасажирів буде організовано безплатний обід у дорозі та всі необхідні пересадки в Дніпрі для продовження запланованої подорожі.

Згідно з розкладом, поїзд мав прибути на вокзал Дніпра о 09:48.

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Місцевий Telegram-канал повідомляє, що пасажирський потяг Одеса-Дніпро вночі зійшов з рейок у районі села Жеребкове Ананьївського району Одеської області та нібито зачепив вантажний поїзд. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Про постраждалих також не повідомлялося.

В "УЗ" уточнили, що інші 94 поїзди продовжують рух за графіком.

Нагадаємо, в ніч на 4 вересня росіяни атакували Одещину та Дніпропетровщину ударними безпілотниками з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ). Усього зафіксовано пуски 32 "шахедів". Українські сили ППО знищили 23 дрони. На Одещині 17 дронів було збито силами ППО. Але, на жаль, були і влучання.

На Дніпропетровщині ніч минула без обстрілів. Втім ранок почався з ворожої атаки - шість безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід". Однак, є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються.

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