СБУ затримала агента ФСБ, який збирав інформацію про ЗСУ на Сумщині

Чоловік це робив під виглядом “робочих” поїздок по регіону на власному автомобілі. Він мав зв'язки з криміналітетом у Росії.

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на північному кордоні України з Росією.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

“Служба безпеки викрила та затримала ще одного агента ФСБ РФ у ході контрдиверсійних заходів на Сумщині”, − йдеться у повідомленні.

Він збирав інформацію та проводив фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони у прикордонних районах області. Чоловік це робив під виглядом “робочих” поїздок по регіону на власному автомобілі.

Отримані дані агент відправляв ворогу через один з месенджерів.

Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора.

За даними слідства, російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв'язки з криміналітетом у Росії. Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом.

Співробітники СБУ затримали російського агента під час спроби передачі розвідданих про українських захисників. Під час обшуків у помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 201 (контрабанда).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська вступив до російської “поліції”, щоб фабрикувати справи проти українців.