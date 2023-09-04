У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
За крок до відключень: Україні вже не вистачає електроенергії
За крок до відключень: Україні вже не вистачає електроенергії
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Поліція викрила шахрайські саll-центри у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі
Поліція викрила шахрайські саll-центри у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала агента ФСБ, який збирав інформацію про ЗСУ на Сумщині

Чоловік це робив під виглядом “робочих” поїздок по регіону на власному автомобілі. Він мав зв'язки з криміналітетом у Росії.

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на північному кордоні України з Росією.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

“Служба безпеки викрила та затримала ще одного агента ФСБ РФ у ході контрдиверсійних заходів на Сумщині”, − йдеться у повідомленні.

Він збирав інформацію та проводив фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони у прикордонних районах області. Чоловік це робив під виглядом “робочих” поїздок по регіону на власному автомобілі. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Отримані дані агент відправляв ворогу через один з месенджерів.

Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора.

За даними слідства, російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв'язки з криміналітетом у Росії. Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом. 

Співробітники СБУ затримали російського агента під час спроби передачі розвідданих про українських захисників. Під час обшуків у помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором. 

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 201 (контрабанда).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська вступив до російської “поліції”, щоб фабрикувати справи проти українців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies