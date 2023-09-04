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​ЗСУ взяли на озброєння український дрон зі штучним інтелектом

Безпілотник SAKER SCOUT може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ.

​ЗСУ взяли на озброєння український дрон зі штучним інтелектом
Дрон SAKER SCOUT
Фото: Міноборони

Міноборони допустило до експлуатації у Збройних силах України дрон українського виробництва SAKER SCOUT зі штучним інтелектом.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Програмне забезпечення SAKER, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики "людської помилки", оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси.

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У комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона. 

Дальність польоту безпілотника - до 10 км. Він може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі, а також   може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ.

Нагадаємо, раніше в Міноборони також повідомили, що ЗСУ почали успішно застосовувати на фронті ударний дрон українського виробництва "Великий Бандерик".  Крім того, в серпні допустили до експлуатації у військах вітчизняний безпілотник SkyKnight, а ГУР почала тестування нового українського безпілотника SpyGun у зоні бойових дій. Крім того, на фронт відправили понад 270 ударних дронів Vampire українського виробництва.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення РФ було допущено до експлуатації 32 зразки безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва різних типів. Йдеться про розвідувальні, ударні БПЛА, дрони-камікадзе та баражувальні боєприпаси.

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