ЗСУ за минулу добу знищили ще 460 російських окупантів, чотири танки і 37 безпілотників

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 460 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 265 120 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 265120 (+460) осіб
- танків - 4480 (+4)
- бойових броньованих машин - 8663 (+14)
- артилерійських систем - 5611 (+29)
- РСЗВ - 741 (+2)
- засоби ППО - 503 (+1)
- літаків - 315 (+0)
- гелікоптерів - 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4481 (+37)
- крилаті ракети - 1447 (+0)
- кораблі / катери - 19 (+1)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8149 (+47)
- спеціальна техніка - 847 (+6).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, за минулий тиждень українські захисники знищили майже 4 тисячі окупантів.