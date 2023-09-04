ЗСУ за минулу добу знищили ще 460 російських окупантів, чотири танки і 37 безпілотників

Нагадаємо, за минулий тиждень українські захисники знищили майже 4 тисячі окупантів .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ .

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 460 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 265 120 військових.

Загалом РФ вже втратила в Україні 265 120 військових.

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