За тиждень українські захисники знищили майже 4 тисячі окупантів

Також знищено 80 танків та 95 бойових броньованих машин окупантів.

За цей тиждень українські захисники знищили близько 3 тисячі 840 російських загарбників та 752 одиниці ворожого озброєння та військової техніки.

Про це перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Telegram.

"За тиждень з 28 серпня по 3 вересня Силами оборони України знищено близько 3 тис. 840 осіб особового складу противника", - заявив він.

Також, за словами Павлюка, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ: 80 танків, 95 бойових броньованих машин, 179 артилерійських систем, 11 РСЗВ, 4 установки ППО, 248 одиниць автотехніки, 33 одиниці спецтехніки.

"Окрім цього нашими захисниками збито 36 ворожих ракет та 66 БпЛА", - додав він.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 3 вересня 2023 орієнтовно склали 264 660 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 600 окупантів.