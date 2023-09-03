4 вересня у більшості областей України трохи дощитиме

У понеділок, 4 вересня, у більшості областей України пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами, температура вдень у західних, північних та Вінницькій областях становитиме 19-24°, на решті території 24-29°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Хмарно з проясненнями. У більшості західних, Вінницькій, Житомирській, місцями Київській, Черкаській та Одеській областях короткочасні дощі, вдень і в південній, східній частинах та на Дніпропетровщині невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза; на решті території без опадів.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні та південному сході країни до 19°; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 19-24°, на решті території 24-29°.

У Києві та Київській області буде хмарно з проясненнями, пройде короткочасний дощ, у регіоні - місцями. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура у столиці становитиме вночі 13-15°, вдень 20-22°, по області вночі буде 11-16°, вдень 19-24°.