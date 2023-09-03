Головне за ніч та ранок. Неділя, 3 вересня

У ніч на 3 вересня російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками Shahed-136/131. Напад окупанти провели в декілька хвиль із південного та південно-східного напрямків (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ).

Загалом ворог випустив 25 безпілотників – всі цілили в південні райони області. "22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Згодом у ОВА повідомили деталі про наслідки атаки. Є пошкодження припортової інфраструктури.

"Але є і влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали два цивільних співробітники порту. Вони госпіталізовані. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують наслідки злочинів рф", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав двох ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони минулої доби завдала десятьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох – по зенітно-ракетних комплексах росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два склади боєприпасів, два пункти управління та один зенітно-ракетний комплекс противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022-го по 3 вересня 2023 року орієнтовно склали 264 660 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 600 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Силам оборони України вдалося прорвати першу лінію оборони ворога на Запорізькому напрямку. До цього захисники тижнями проводили кропітке розмінування, повідомив командувач стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у інтервʼю The Guardian.

Друга лінія оборони росіян є слабшою, стверджує він. Тарнавський підрахував, що Росія присвятила 60% свого часу та ресурсів будівництву першої лінії оборони і лише по 20% кожної лінії другої та третьої лінії, оскільки Москва не очікувала, що українські сили просунуться.

"Ми зараз перебуваємо між першою і другою лініями оборони", – сказав він.

За словами Тарнавського, захисники завершують знищення підрозділів противника, які прикривають відхід російських військ за другий рубіж оборони.

Докладніше – в новині.

У Херсонській області ворог бив по 30 населених пунктах, по Сумській вдарив із артилерії, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також постраждали Миколаївська, Чернігівська, Одеська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Луганська і Харківська.

Більше інформації – в новині.

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