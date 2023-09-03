Завдяки захисниками протягом доби поменшало ще на 600 окупантів

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 3 вересня 2023 орієнтовно склали 264 660 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 600 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook. Інші втрати ворога:

танків – 4476 (+5)

бойових броньованих машин – 8649 (+12)

артилерійських систем – 5582 (+22)

РСЗВ – 739 (+3)

засоби ППО – 502 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11)

крилаті ракети – 1447 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59)

спеціальна техніка – 841 (+6).

Дані уточнюються.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували 25 безпілотниками Одеську область. 22 із них були знищені. Наслідки атаки зʼясовуються.