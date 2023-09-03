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Завдяки захисниками протягом доби поменшало ще на 600 окупантів

Сили оборони знищили також пʼять танків. 

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 3 вересня 2023 орієнтовно склали 264 660 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 600 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook. Інші втрати ворога:

  • танків – 4476 (+5) 
  • бойових броньованих машин – 8649 (+12)
  • артилерійських систем – 5582 (+22)
  • РСЗВ – 739 (+3)
  • засоби ППО – 502 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11)
  • крилаті ракети – 1447 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59)
  • спеціальна техніка – 841 (+6).

Дані уточнюються.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували 25 безпілотниками Одеську область. 22 із них були знищені. Наслідки атаки зʼясовуються. 

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