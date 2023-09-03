Завдяки захисниками протягом доби поменшало ще на 600 окупантів

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 3 вересня 2023 орієнтовно склали 264 660 осіб. Минулої доби захисники ліквідували ще 600 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook. Інші втрати ворога:
- танків – 4476 (+5)
- бойових броньованих машин – 8649 (+12)
- артилерійських систем – 5582 (+22)
- РСЗВ – 739 (+3)
- засоби ППО – 502 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11)
- крилаті ракети – 1447 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59)
- спеціальна техніка – 841 (+6).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували 25 безпілотниками Одеську область. 22 із них були знищені. Наслідки атаки зʼясовуються.