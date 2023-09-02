Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігархові Ігорю Коломойському, передає "Суспільне".

Засідання проводили у закритому режимі - так вимагав Коломойський.

Оновлення. Суд призначив тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у понад 500 мільйонів гривень.

Крім того, бізнесмен повинен здати усі документи й не спілкуватися зі свідками.

Це рішення суду адвокати олігарха можуть оскаржити упродовж п’яти днів.

За інформацією Укрінформу, захист заявив, що Коломойський не буде вносити заставу та подаватиме апеляцію.

Оновлення. Як повідомив адвокат Коломойського Олександр Лисак, заставу вносити не будуть, захист подає апеляцію, пише Дзеркало тижня.

За словами адвокатів, суд навіть не встановив рахунок, на який треба перераховувати кошти у разі прийняття рішення про внесення застави. Також суддя не мав повноважень визначати місце утримання особи.

“Стаття, яка інкримінується — 209. Вона навіть у реєстр досудових розслідувань не внесена. Або внесено лише про висунення обвинувачення. От мій колега запитував про будь-які документи щодо так званої легалізації, але жодних документів немає. Тому ми кажемо: давайте подивимося судове рішення, тому що нас цікавить законність судових рішень”, − заявив Лисак.

Наразі Ігоря Коломойського доправлено до СІЗО на Аскольдовому провулку.

Нагадаємо, бізнесмен уранці 2 вересня отримав підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

Згодом Служба безпеки України повідомила, що упродовж 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Торік у вересні детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена у справі заволодіння майном і коштами "Укрнафти" на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення олігарха українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.