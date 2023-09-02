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З Куп'янського району з 12 тисячі евакуювали майже 1500 людей

Людей відвозять до Харкова.

З Куп'янського району з 12 тисячі евакуювали майже 1500 людей
Фото: minre.gov.ua

З Куп'янського району Харківської евакуювали майже 1500 людей.

Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише Укрінформ.

Загалом потрібно перемістити звідти у безпечніші місця близько 12 тисяч громадян.

“Є Вовчанська громада, є Куп'янська громада. Евакуювати потрібно близько 12 тисяч людей. Евакуйовано півтори тисячі, понад 350 дітей вже евакуйовано. До речі, евакуюються до Харкова. Тобто вони не їдуть далеко”, − сказала Верещук.

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За її словами, у місті є гуртожитки, де люди будуть мешкати безплатно.

Вона також додала, що є такі, хто відмовляється від евакуації, офіційно підписуючи відповідні документи, де зазначено, що беруть на себе відповідальність за своє життя та безпеку.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів на Харківщині одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Окупанти протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали цивільне населення Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

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