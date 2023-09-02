“Єдиний день голосування” окупантів проходить з 31 серпня по 10 вересня.

Сили Оборони за допомогою БПЛА поширили над тимчасово окупованими територіями листівки з закликом ігнорувати фейкові вибори окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На ТОТ почалось пропагандистське шоу під назвою “єдиний день голосування”, який чомусь проводить з 31 серпня по 10 вересня. Суть цього шоу “легалізувати” купку маргіналів й показати “підтримку окупації”. Саме тому Сили Оборони ризикуючи життям поширили листівки з закликом бойкотувати це шоу, а також передали вітання “учасникам виборів” (членам комісій та кандидатам)", - йдеться у повідомленні.

Фото: ЦНС

Фото: ЦНС

Фото: ЦНС

10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Окупанти хочуть провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.