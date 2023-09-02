Від початку року в Україні зафіксували понад 15 тисяч пожеж

Були знищені ліси, поля, є потерпілі та загиблі серед населення.

В Україні від початку року зафіксовано понад 15 тисяч загорянь в екосистемах.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Щодня гектари українських земель страждають від масштабних пожеж. Для ліквідації таких пожеж залучаються значні людські та фінансові ресурси. Знищуються поля, ліси, будинки, травмуються та навіть гинуть люди", - зазначили в ДСНС.

У відомстві закликали берегти природу від вогню.

Нагадаємо, за даними ДСНС, через спеку та людський фактор почастішали випадки пожеж на відкритих територіях. Люди спалюють сухостій на власних ділянках, а спекотна погода сприяє тому, що маленьке вогнище переростає у масштабну пожежу.

Раніше на острові Джарилгач пожежа охопила майже тисячу гектарів природного парку.