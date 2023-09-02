Ірландія візьме участь у розробці нової економічної моделі Маріуполя

Ірландія підтримає маріупольські родини в евакуації та ділитиметься досвідом й експертизою з розробки нової економічної моделі Маріуполя у майбутній відбудові.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Під час зустрічі міського голови Маріуполя Вадима Бойченка з послом Ірландії в Україні Тересою Ґілі сторони обговорили співпрацю, направлену на підтримку маріупольських родин в евакуації та майбутню відбудову міста "Mariupol Reborn".

За словами міського голови, Ірландія готова підтримати маріупольських переселенців, а також приєднатись до програм підтримки маріупольських школярів.

Крім того, Ірландія запропонувала свою допомогу у відновленні економіки Маріуполя після деокупації. Країна має досвід трансформації економіки та створення нових галузей промисловості, який може бути корисним для Маріуполя.

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