Данілов: імена лікарів ВЛК, які давали довідки про хибну непридатність, будуть оприлюднені публічно. Імена ухилянтів – теж
Данілов: імена лікарів ВЛК, які давали довідки про хибну непридатність, будуть оприлюднені публічно. Імена ухилянтів – теж
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Асиметричний тазик
Асиметричний тазик
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Псков. Стратегічні бомбардування
Псков. Стратегічні бомбардування
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Російська ракета влучила по Вінницькій області, ще одну знищила ППО (доповнено)
Російська ракета влучила по Вінницькій області, ще одну знищила ППО (доповнено)
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
ГоловнаСуспільствоВійна

Нобелівський фонд все ж таки вирішив не запрошувати Росію, Білорусь та Іран на церемонію вручення премії

Раніше стало відомо, що Нобелівський фонд цього року вирішив запросити представників РФ і Білорусі на повʼязані з премією заходи. Це викликало гостру негативну реакцію у суспільстві.

Нобелівський фонд все ж таки вирішив не запрошувати Росію, Білорусь та Іран на церемонію вручення премії
Фото: Нобелівський комітет

Нобелівський фонд все ж таки вирішив не запрошувати Росію, Білорусь та Іран на церемонію вручення премії в Стокгольмі, як і рік тому.

Про це йдеться у повідомленні на сайті фонду. 

“Рішення Нобелівського фонду запросити всіх послів на церемонію вручення Нобелівської премії, відповідно до попередньої практики, викликало бурхливу реакцію”, - йдеться в повідомленні. У фонді звертають увагу на торішній “чіткий політичний меседж” з премією миру, присудженою правозахисникам із Росії та Білорусі, а також українцям, які працюють із документуванням російських воєнних злочинів.

“Ми визнаємо сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила цей меседж. Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити минулорічний виняток із звичайної практики – не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі”, - зазначається у повідомленні. 

Нагадаємо, у Швеції лідери деяких партій мали намір бойкотувати нобелівську церемонію через присутність послів РФ, Білорусі та Ірану. Очільник Нобелівського фонду заявив, що представників цих держав запросили лише на церемонію нагородження, а не на банкет.

Раніше стало відомо, що Нобелівський фонд цього року вирішив запросити представників РФ і Білорусі на повʼязані з премією заходи. Фонд заявив, що "прагне діалогу навіть з тими, хто не поділяє цінностей, повʼязаних із Нобелівськими преміями".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies