Раніше стало відомо, що Нобелівський фонд цього року вирішив запросити представників РФ і Білорусі на повʼязані з премією заходи. Це викликало гостру негативну реакцію у суспільстві.

Нобелівський фонд все ж таки вирішив не запрошувати Росію, Білорусь та Іран на церемонію вручення премії в Стокгольмі, як і рік тому.

Про це йдеться у повідомленні на сайті фонду.

“Рішення Нобелівського фонду запросити всіх послів на церемонію вручення Нобелівської премії, відповідно до попередньої практики, викликало бурхливу реакцію”, - йдеться в повідомленні. У фонді звертають увагу на торішній “чіткий політичний меседж” з премією миру, присудженою правозахисникам із Росії та Білорусі, а також українцям, які працюють із документуванням російських воєнних злочинів.

“Ми визнаємо сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила цей меседж. Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити минулорічний виняток із звичайної практики – не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі”, - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Швеції лідери деяких партій мали намір бойкотувати нобелівську церемонію через присутність послів РФ, Білорусі та Ірану. Очільник Нобелівського фонду заявив, що представників цих держав запросили лише на церемонію нагородження, а не на банкет.

Раніше стало відомо, що Нобелівський фонд цього року вирішив запросити представників РФ і Білорусі на повʼязані з премією заходи. Фонд заявив, що "прагне діалогу навіть з тими, хто не поділяє цінностей, повʼязаних із Нобелівськими преміями".