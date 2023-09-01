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Нобелівський фонд вирішив запросити представників РФ і Білорусі на заходи премії. Торік запрошення не було

Фонд зібрався встановлювати "діалог". 

Нобелівський фонд вирішив запросити представників РФ і Білорусі на заходи премії. Торік запрошення не було
Фото: змі окупантів

Нобелівський фонд цього року вирішив запросити представників РФ і Білорусі на повʼязані з премією заходи. Фонд заявив, що "прагне діалогу навіть з тими, хто не поділяє цінностей, повʼязаних із Нобелівськими преміями", пише BBC.

Торік РФ, Білорусь та Іран не запрошували. Перших двох – через війну проти України, Іран – через насильство проти учасників протестів. 

Запрошеними на захід можуть бути дипломати різних країн, які мають представництво в Швеції, а також політичні сили, обрані на демократичних виборах. Зокрема, цього року запросили лідера антиміграційної партії Шведських демократів Джиммі Акессона, втім він відмовився приходити. 

"Зрозуміло, що світ дедалі більше ділиться на сфери, де діалог між різними поглядами звужується. Щоб протистояти цій тенденції, ми зараз розширюємо наші запрошення відсвяткувати та зрозуміти Нобелівську премію та важливість вільної науки, вільної культури та вільних, мирних суспільств", – заявив виконавчий директор Нобелівського фонду відер Гелґесен. 

Вручення премії традиційно відбувається в жовтні. 

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