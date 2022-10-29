Лауреатка Нобелівської премії миру Матвійчук попросила Макрона допомогти у звільненні людей з російського полону

Також Матвійчук нагадала Макрону про необхідність трибуналу над Путіним.

Лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук під час зустрічі із президентом Франції Макроном попросила його допомогти у звільненні усіх військових та цивільних людей, яких утримує Росія.

Про це написала лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

“Макрон переконаний, що мир без компромісів неможливий. Але ми боремося не тільки за звільнення окупованих територій. Ми боремося за звільнення наших людей. Життя людей на окупованих територіях не може бути компромісом. Ми ніколи не залишимо їх на смерть та тортури”, - написала Матвійчук.

Також вона розповіла Макрону про вбитого росіянами в Херсоні за відмову проводити концерт українського диригента Юрія Керпатенко.

Матвійчук наголосила, що мир у нашій частині світу неможливий без правосуддя. Десятиліттями росіяни вчиняли воєнні злочини у Чечні, Молдові, Грузії, Сирії, Малі, Лівії та інших країнах, і лишались безкарними.

“Вони повірили, що можуть робити усе, що захочуть. Тому я звернулася до Президента Франції із проханням підтримати міжнародний трибунал та притягнути Путіна, Лукашенко та інших воєнних злочинців до відповідальності”, - додала лауреатка Нобелівської премії.

Вона наголосила, що Франція має особливу відповідальність за долі полонених, оскільки вісім років була членом Нормандського формату, який мав би виконати це завдання.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру 2022 року присудили одній людині та двом організаціям. Це український Центр громадянських свобод, російський "Меморіал" і адвокат з прав людини, білорус Алес Білацкі.