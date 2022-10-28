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Студенти-авіатори з України пройдуть практику у Чехії

Після 24 лютого українські студенти та курсанти не можуть опановувати практичні льотні навички.

Студенти-авіатори з України пройдуть практику у Чехії

Міністерство транспорту та Кабінет міністрів Чехії попередньо надали згоду на фінансування практики для групи українських студентів-авіаторів.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

“З метою надання можливості українським студентам та курсантам отримати безоплатну льотну практику на базі авіашколи “F Air” розпочато відбір та реєстрацію кандидатів”, - йдеться у повідомленні.

 

Як уточнили в Міносвіти, нині відібрано 68 українських студентів, які пройшли усю необхідну реєстрацію у “F Air”. Ще 12 реєструються.

 

Таким чином, 80 студентів з України зможуть отримати практичні навички, а в майбутньому стати асами цивільної авіації.

 

В міністерстві нагадали, що від початку повномасштабної російської агресії українські студенти та курсанти не можуть опановувати практичні льотні навички через чинну заборону Міноборони здійснювати польоти на території України.

 

Як раніше повідомлялось, танк Т-72, котрий чехи подарували Україні, вирушив до України.

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