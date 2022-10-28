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За два тижні українські військові збили понад 300 дронів Shahed-136

Зараз ворог робить певні перерви в застосуванні дронів.

За два тижні українські військові збили понад 300 дронів Shahed-136
Фото: t.me/AFUStratCom/6501

З 13 вересня, коли перший дрон-камікадзе був збитий над Харківською областю, ЗСУ знищили понад 300 Shahed-136.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"З 13 вересня, відколи перший дрон-камікадзе Shahed-136 був збитий у Куп'янську на Харківщині, по сьогодні маємо більш як 300 збитих дронів-камікадзе Shahed-136", – сказав Ігнат.

За його словами, зараз ворог робить певні перерви в застосуванні дронів.

 

"Противник їх застосовує хвилями. Очевидно, що не кожен день, тому що є певні фактори, якісь оперативно стратегічні завдання, які він собі ставить за мету. Зрозуміло, що виснаження насамперед нашої ППО. Противник бачить результат, і зрозуміло, що відстежує, як ці дрони-камікадзе справляються, бачить, що ми їх знищуємо, шукає нові тактичні прийоми для їх застосування, зокрема використовуючи саме нічний час, дуже часто – з 12 до другої ночі, коли збивати ці дрони можна лише вогневими засобами, які мають радіолокаційні системи", – пояснив Ігнат.

Речник висловив думку, що противник став рідше використовувати дрони можливо і через те, що раніше їх було більше в наявності.

Нагадаємо, росіяни кустарно модернізували ракету С-300, що знизило в рази її точність. Ракет С-300 у ворога ще багато, але не зрозуміло, в якому вони стані, стверджує Юрій Ігнат.

 

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