У Херсонській області тривають активні бої, Донецька зазнає постійних обстрілів , – ОВА

Крім того, ворог бив по Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Луганській і Миколаївській областях.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

У Сумській області вчора росіяни обстрілювали території Новослобідської, Білопільської, Хотінської громад. Увечері з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади: загаломо 16 "приходів" та Великописарівської громади: вісім "приходів" з АГС. Також відкривали вогонь з кулеметів. Інформація щодо наслідків уточнюється, йдеться у повідомленні від ОВА станом на ранок.

У Дніпропетровській вночі росіяни від обстріляів з "Градів" та важкої артилерії потерпали Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Поранених немає. У Нікополі пошкоджені близько десятка багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах також понівечені електромережі. У Червоногригорівській громаді без світла залишились до тисячі родин. Аварійні бригади уже стали до роботи.

По населених пунктах лінії розмежування у Купʼянському і Харківському районах окупанти також завдавали ударів. Постраждалих немає. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

У Луганській області від Андріївки та Білогорівки відбито росіян, у Рубіжному окупанти формують маневровий житловий фонд – заселяють бойовиків та колаборантів у порожні квартири. За минулу добу підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, трьох опорних пунктів та пʼяти позицій зенітних ракетних комплексів. Українські ракетні війська і артилерія уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та склад з боєприпасами противника. Росіянами за минулу добу обстріляні на Куп’янському та Лиманському напрямках села Макіївка і Невське. Всього по позиціях захисників області ворог завдав 23 артилерійських удари.

У Донецькій учора ввечері був обстріл Курахового та с.Зоря Курахівської громади. Постраждали приватні будинки, одна людина загинула. Вночі – обстріли селищ Торське і Зарічне. Обстріли по лінії фронту у Очеретинській громаді. Артобстріли околиць Світлодарської МВА та ст. Майорськ. Вночі також поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки. По лінії оборони навколо міста – більш-менш спокійно, на ранок – загострення по напрямках Піски, Опитне. За минулу добу по області: чотири загиблих, девʼять поранених.

Уночі Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С300. Внаслідок ракетних ударів зруйновано трьохповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкоджень зазнала хлібопекарня. Одна людина отримала легкі поранення. Вчора ввечері – обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.

У Херсонській області тривають активні бойові дії. Окупанти обстріляли з РСЗВ та артилерії мирні громади Бериславського району. Внаслідок влучення снарядів пошкоджено або зруйновано цивільну інфраструктуру. Є жертви серед мирного населення. Також було обстріляно Велику Олександрівку. За інформацією ОК "Південь", противник продовжує активну оборону, шукає способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. З нещодавно звільнених сіл до поліції продовжують надходити заяви про факти мародерства армією окупантів.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 28 жовтня орієнтовно склали 69700 осіб. За минулу добу ліквідовано 480 окупантів.