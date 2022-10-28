За вчора росіяни вбили чотирьох і поранили девʼятьох мирних мешканців Донецької області

Неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За 27 жовтня російська армія вбила чотирьох мирних мешканців Донецької області, поранень зазнали ще девʼять. Серед жертв – троє мешканців Бахмута, один – Святогірська.

Серед поранених – пʼять у Бахмуті, двоє в Бахмутському, один у Північному, один у Зорі. Про це в Телеграм повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Крім того, правоохоронці виявили тіла пʼяти цивільних, які загинули під час окупації – у Шандриголовому", – повідомив він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, на Бахмутському і Авдіївському напрямках обстановка залишається найскладнішою.