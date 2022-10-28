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У Києві і області продовжились екстрені вимкнення електроенергії

Вони можуть тривати більше чотирьох годин. 

У Києві і області продовжились екстрені вимкнення електроенергії
Фото: EPA/UPG

У Києві за розпорядженням Укренерго 28 жовтня продовжилися екстрені відключення світла. Оприлюднені раніше графіки стабілізаційних відключень уже неактуальні.

Про це повідомили в КМДА. Там додали, що через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання. 

"Якщо після стабілізаційного відключення не з’явилось світло – повідомте про це через чатбот ДТЕК. Отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чатбот YASNO", – йдеться у повідомленні.

КМДА закликала споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгівельних центрів.

На сайті ДТЕК Київських регіональних мереж повідомили, що вимкнення електроенергії для області також продовжаться. Пресслужба ДТЕК опублікувала повідомлення про скасування відключень, що відбулись 27 жовтня, але це стосується лише хвилі обмеження енергоспоживання, яка відбулась учора. Сьогодні відбуваються нові екстрені відключення. 

27 жовтня, після чергових російських терористичних ударів по Київській області, стабілізаційні відключення змінили на безпрецедентні обмеження. Переважно вони торкнулися центральних областей України. 

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