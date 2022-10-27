Ворог вдарив по одній з громад Київщини, працює ППО (оновлено)

Ворог завдав удару по одній із громад Київської області.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Усі служби на місці. Йде ліквідація пожежі.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

“В області оголошена повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях до відбою. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото- і відеоматеріали до соціальних мереж”, – зазначив він.

Оновлення 02:49. Кулеба повідомив, що в області працює ППО, тривога триває.

Нагадаємо, Росія бʼє "шахідами" переважно по обʼєктах енергетичної інфраструктури, однак були влучання й в житлові будинки. В Києві від удару безпілотником по багатоповерхівці загинули люди.