Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Оприлюднено спільне звернення президентів України та Німеччини
Оприлюднено спільне звернення президентів України та Німеччини
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вдарив по одній з громад Київщини, працює ППО (оновлено)

Попередньо жертв та постраждалих немає. 

Ворог вдарив по одній з громад Київщини, працює ППО (оновлено)
Фото: Олексій Кулеба

Ворог завдав удару по одній із громад Київської області. 

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Усі служби на місці. Йде ліквідація пожежі. 

Попередньо жертв та постраждалих немає. 

“В області оголошена повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях до відбою. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото- і відеоматеріали до соціальних мереж”, – зазначив він.

Оновлення 02:49. Кулеба повідомив, що в області працює ППО, тривога триває. 

Нагадаємо, Росія бʼє "шахідами" переважно по обʼєктах енергетичної інфраструктури, однак були влучання й в житлові будинки. В Києві від удару безпілотником по багатоповерхівці загинули люди. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також