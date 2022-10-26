За день росіяни двічі обстрілювали Сумщину

Протягом 26 жовтня російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь по населеним пунктам Сумської області.

Про це повідомив голова сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Мінометний обстріл з території РФ Новослобідської громади, який сьогодні переполохав багатьох, почався о 15:30. Усього 18 мін прилетіло по прикордонному селу громади. Обійшлося без постраждалих, інформація про руйнування уточнюється”, - повідомив Живицький.

Крім того, росіяни били з мінометів по Юнаківській громаді - 2 прильоти було зафіксовано близько 13:30.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів зруйновано дві третини міста Оріхів у Запорізької області.