У Черкасах повернули масковий режим у транспорті і торгових центрах

На Черкащині за тиждень захворіли на коронавірусну хворобу 1 084 людини.

У Черкасах вирішили повернутися до маскового режиму через збільшення захворюваності на коронавірус.

Про це повідомила у Facebook Черкаська міська рада.

Зазначається, що на засіданні комісії ТЕБ та НС 25 жовтня було ухвалене рішення забезпечити дотримання протиепідемічних вимог (масковий режим, дотримання фізичної дистанції, дотримання правил особистої гігієни, користування антисептиками тощо) у місцях масового перебування людей.

"Йдеться про дотримання маскового режиму у ТРЦ, закладах торгівлі, громадського харчування тощо та інших соціально-важливих об’єктах. Також слід дотримуватися маскового режиму в громадському транспорті", – йдеться у повідомленні.

Такі рішення зумовлені підвищенням рівня захворюваності коронавірусною хворобою на території Черкас.

За інформацією департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради, станом на 24 жовтня у Черкаській області кількість виявлених хворих за тиждень становить 1 084 особи, із них жителів Черкас – 346.

На сьогодні у закладах охорони здоров’я Черкас для можливості госпіталізації пацієнтів з підозрою та підтвердженим випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19 розгорнуто 350 ліжок. Завантаженість ліжкового фонду нині становить 14,3%. У стаціонарних медзакладах перебуває 50 осіб (у т.ч. 8 дітей), із них жителів Черкас – 16.

Нагадаємо, в період з 10 по 16 жовтня від ускладнень коронавірусу померло 203 українці. Ковід підтвердили у 22 914 осіб.