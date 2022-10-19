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За тиждень від ускладнень коронавірусу померло 203 українці

Ковід підтвердили у 22 914 осіб.

За тиждень від ускладнень коронавірусу померло 203 українці
Фото: kyivcity.gov.ua

Минулого тижня в Україні підтвердили 22 914 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2439 – у дітей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Йдеться про період від 10 до 16 жовтня.

Було госпіталізовано 4797 осіб, одужало – 34 576, від ускладнень ковіду померло 203 українці.

За весь час пандемії в Україні захворіло 5 279 346 осіб, одужало – 5 095 437, зафіксовано 109 819 летальних випадків і проведено 32 495 903 тестувань (методом ПЛР та експрес).

Проти хвороби вакциновано 104 637 людей. 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 146 963 українці, з них дві дози отримали 15 337 754 осіб, першу бустерну дозу – 2 517 241 особа, другу бустерну дозу – 75 231.

“Важливо, що майже 809 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 12,8 млн – першу бустерну дозу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, два тижні тому головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що кількість смертей унаслідок коронавірусу в Україні зменшилася вшестеро.

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