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Кількість смертей унаслідок коронавірусу в Україні зменшилася вшестеро, – Кузін

Кількість випадків ковіду на 32% менша, аніж в аналогічному періоді 2021 року. 

Кількість смертей унаслідок коронавірусу в Україні зменшилася вшестеро, – Кузін
Фото: kyivcity.gov.ua

Абсолютна кількість випадків коронавірусної хвороби на 32% менша, ніж в аналогічному періоді 2021 року. 

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

На третину зросла частка дітей, що захворіли, але летальних випадків серед дітей не зафіксовано. Частка медиків серед тих, хто захворів, залишилася незмінною, але проти аналогічного періоду минулого року летальні випадки не зареєстровані. 

“Внаслідок зростання кількості вакцинованих від COVID-19 вшестеро зменшилася кількість смертей. Вакцинація має доказову базу щодо своєї ефективності й щодо профілактики важкого перебігу коронавірусної хвороби”, – наголосив Кузін.

За словами головного державного санітарного лікаря, МОЗ не планує відновлювати протиепідемічні норми по всій країні, зважаючи на контрольовану ситуацію із захворюваністю. Водночас ухвалювати рішення щодо відновлення карантинних норм на своїй території може місцева влада.

Нагадаємо, влада Києва закликала повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19. Містян просять вдягати засоби індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах.

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