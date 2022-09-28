В Ізюмі планують зводити модульне житло для лікарів, - ОВА

Наразі стоїть завдання відновити не тільки медичні заклади, а й житло для медичних працівників.

В деокупованому від росіян Ізюмі на території лікарні розташують модульні будинки для лікарів або медперсоналу.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

За даними директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Максима Хаустова, зараз у деокупованих населених пунктах мешкає близько 40% населення, в порівнянні з довоєнним часом. Відповідно, в лікарнях на цих територіях сьогодні працює 30-40% медиків.

“В окремих лікарнях не вистачає рентгенолога, бракує хірургів, анестезіологів, стоматологів. Усе це будемо вирішувати за допомогою лікарів-волонтерів або лікарів, які працюватимуть вахтовим методом”, - розповів Максим Хаустов.

Через це деокуповані території підсилено бригадами медицини катастроф МОЗ і центрів екстреної медичної допомоги.

Зазначається, що бригади медиків роблять подворові обходи. Це стосується, зокрема, людей похилого віку, які часто не звертаються по медичну допомогу через відсутність зв’язку.

“Лікарі без кордонів” підтвердили, що вони на перший запит чи в анастезіологах, чи в хірургах, чи в людях, які надають реабілітаційну допомогу, одразу забезпечать привезення цих лікарів у ті заклади, в які ми скажемо”, - сказав голова МОЗ Віктор Ляшко.

Нагадаємо, на сьогодні в Харківській області офіційно зареєстровано 14 дітей, чиї батьки загинули внаслідок військової агресії Росії.