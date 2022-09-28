Європейські українські лікарі. Хто вони і звідки візьмуться?

Складніше відповісти на питання, якою має бути система підготовки таких лікарів і скільки це нам коштуватиме? І чи реалістично з хаотичної системи медичної освіти перейти на нові рейки – випускати фахівців, які відповідатимуть найвищим стандартам якості.

Зрозуміло, що "вже зараз" таких лікарів в Україні не багато, хоча вони є. Тому виникає питання, як зробити так, щоб у майбутньому таких лікарів ставало більше? Вочевидь, потрібно змінити систему медичної освіти, яка і випускала б бажаних суспільством спеціалістів.

Яким ми хочемо бачити свого лікаря вже зараз? Передусім очікуємо, що він відповідатиме професійному образу британського, нідерландського, німецького чи будь-якого іншого європейського фахівця. Додатково знатиме український контекст, адже ми особливі у своєму ставленні до вакцинації , актуальності інфекційних і неінфекційних захворювань. А ще хочемо мати проукраїнських лікарів, щоб у кожного в кабінеті стояв примірник Жадана.

Фото: uozkmr.gov.ua

Подивимося правді в очі. Ситуація з медичною освітою мені зараз нагадує рулетку. Коли лікарня, яка наймає лікаря на роботу, чи пацієнт, який отримує медичну допомогу, не впевнені, що лікар має сучасні знання і навички, які не нашкодять, а приведуть до найшвидшого і найоптимальнішого одужання.

І наш найбільший виклик – комплексно оцінити ситуацію та бути реалістичними у своїх прагненнях кращого лікаря.

Є чудова рамка, яка називається КанМЕДЗ (CanMEDS) — це всесвітньо відомий канадійський інструмент для освітніх стандартів лікарів, проте в Україні про неї мало хто чув. КанМЕДЗ називає сім ролей лікаря: медичний експерт, дослідник, лідер, професіонал (який дотримується етичних стандартів, “прошитий” такими цінностями як доброчесність, чесність тощо), колаборатор (зараз це слово в Україні має негативний підтекст, проте вказує на лікаря як командного гравця, який ефективно взаємодіє з іншими фахівцями), фахівець з адвокації та комунікації.

Наприклад, в освітньому стандарті Нідерландів (де використовують КанМЕДЗ) перший пункт в комунікаційних компетентностях — це емпатія, побудова терапевтичних стосунків, довіра. Хоча в українському освітньому стандарті лікаря від 21 року нічого не згадується про емпатію. Проте ми в проєкті разом з медичними освітянами створили посібник і запустили вибірковий курс з людяності та емпатія в деяких медуніверситетах. Студенти, які прослухали курс, відмітили, що емпатія — дуже важлива навичка і що це їх квиток для успішного входу в професію.

Особливість роботи лікарів також полягає в тому, що вони працюють як з людьми, так і зі складним обладнанням. Це вимагає від лікаря не тільки вміти комунікувати, розвивати свою емпатію, а й постійної освіти й відстеження нових «доказів» — свідчень, протоколів лікування, оскільки ефективне лікування вчора може виявитися завтра загрозливим для здоров’я пацієнта через отримані свіжі результати досліджень. Лише в проєкті, плануючи закупівлі для симуляційних центрів, складаючи карту компетентностей сімейного лікаря і медсестри, я усвідомила, скільки всього знає компетентний лікар.

А що ми маємо наразі? Медична освіта відома своєю корупцією, непрозорістю, закритістю. На другій сесії конференції аналітичних спільнот Національного університету «Києво-Могилянська академія» й Українського католицького університету, яка відбувалася у Львові на початку липня 2022, звучало, що українське суспільство розвивається з низових ініціатив, будуючи горизонтальні зв’язки. Так от, у медичній освіті — жорстка вертикаль.

В україно-швейцарському проєкті «Розвиток медичної освіти» в медичних ЗВО в 2019 році ми дослідили освітнє середовище (до речі теж глобально важливий концепт, про який в Україні медичні освітяни майже не чули).

Окрім кількісного виміру, який видається не найнижчим у світі — на рівні Бразилії, Індії, і десь на третину нижчий ніж в Нідерландах та Британії, ми отримали багато неприємно вражаючих коментарів студентів. Вони говорять про приниження зі сторони викладачів, сексуальні домагання й інші неприйнятні практики, які мають бути повністю викорінені. Це все про те, як студенти почуваються в стінах альма-матер і про деякі аспекти сприйняття навчального процесу. Можливо, якщо процес є не дуже комфортним, але викладачі є вимогливими, то може знання все ж таки здобуваються на належному рівні? Пригадаємо результати IFOM у 2019: середній відсоток правильних відповідей — 30,2%.

Інші особливості української медичної освіти, які можуть пояснити, чому ми не отримуємо “британських” випускників з українських медичних ЗВО:

теоретичне навчання переважає над практичним;

студенти та інтерни виборюють право на отримання клінічних навичок. Симуляційні центри мало розвинені, а траєкторія навчання в лікарні непевна — хтось просиджує в коридорі, бо лікарі не хочуть ділитися своїми практичними навичками з майбутніми конкурентами, а хтось таки може вигризти собі реальний клінічний досвід не без допомоги родинних зв’язків;

вибіркові дисципліни рідкісні, їхня наявність радше імітується;

критерії вступу не дають можливості найбільш вмотивованим і з найкращими результатами навчання вступникам вступати на лікарські професії;

токсична культура як у ЗВО, так і в закладах охорони здоров’я.

Проте, безперечно, є щирі й хороші освітяни, які прагнуть вдосконалювати себе, свої викладацькі і клінічні практики. Ми в проєкті їх помічаємо, надзвичайно цінуємо і захоплюємося тим, як вони здійснюють навігацію в цій системи. Однак і вони самі кажуть, що “нас — агентів змін — дуже мало”. А є хороші лікарі — які самостійно розвивалися, навчалися та здобували нові навички.

Яких українських лікарів у майбутньому ми хочемо бачити і як вони мають вчитися?

Про проблеми професійної освіти для лікарів в Україні можна говорити дуже довго. Утім я зупинюся й усе ж таки спробую закцентувати увагу на тих особливостях, які український лікар майбутнього мусив би мати.

Прагнення як до професійного, так і до особистісного розвитку. Перші кроки до формування культури саморозвитку були зроблені командою Уляни Супрун і Олександра Лінчевського в 2018 році. Саме тоді була представлена система безперервного професійного розвитку (БПР) через набирання балів.

Фото: Уляна Супрун / Facebook Уляна Супрун , Павел Ковтонюк та Олександр Лінчевский

Тепер потрібно зробити так, щоб це була не гонитва за балами, а реальні знання й навички, відображені в балах. Ми як суспільство очікуємо, що бали — це не самоціль, а щире бажання лікарів удосконалити свої знання і компетентності.

Я глибоко переконана, що навичка постійного розвитку закладається в школі й університеті. Саме там ми можемо зрозуміти, як самостійно навчатися, що від процесу самовдосконалення можна отримувати задоволення і в результаті це формує кар’єрний шлях. Цікаво, що американські лікарі-тренери під час війни підкреслюють, що українські лікарі дуже швидко вчаться, і книга Івана Черненка «Сміх наприкінці тунелю» яскраво ілюструє, чому так відбувається. На додачу: кілька років тому Анастасія Леухіна написала колонку про «травмованих медичною освітою» — дуже важливо, щоб медична освіта не травмувала, а давала доказові інструменти лікарю для постійного розвитку, який надихає і приносить впевненість, задоволення.

Робота в команді. На цьому якраз наголошував Генрі Марш у своїй лекції в Києві в липні. Команда — це медичні працівники й пацієнти, які працюють задля кращого здоров’я пацієнта. Водночас команда — це лікарі різних спеціальностей, медсестри, адміністратори. Медсестри в нашій системі вкрай недооцінені — вони можуть і хочуть робити більше, вони заслуговують на більшу повагу до себе. Ми маємо підсилювати роль медсестри з огляду на те, що (а) освіта лікаря є тривалою й дороговартісною і частину завдань лікаря може виконувати медсестра чи лікар, наприклад, не такої вузької спеціалізації і (б) в деяких випадках турбота медсестри є ближчою пацієнту.

В україно-швейцарському проєкті саме співпраці лікарів і медсестер приділено значну увагу, медсестри здобувають більше клінічних навичок, стають самостійними надавачами допомоги пацієнту, почуваються впевненіше і здобувають більше довіри управлінців, лікарів, пацієнтів. Професія “медсестра” в пілотних ЦПМД вже несе в собі інший сенс і сприйняття: компетентна, турботлива, яка має час пояснити, приділяє більше уваги, ніж лікар.

“Командна робота” дається складно, коли немає поваги, людяного ставлення до колег і пацієнтів. Тому варто знаходити такі інструменти, які розвивали б довіру між колегами, гідність у лікарських спільнотах.

Наразі активно обговорюється такий інструмент, як лікарське самоврядування, який має в собі великий потенціал, якщо буде “розпакований” адекватно. Лікарське самоврядування створить фільтри на вході у професію, забезпечуватиме постійне професійне вдосконалення через конференції, публікації, а також самоочищатиметься.

Однак не будемо забувати, що команда — це також і лікар з пацієнтом, які своїми спільними зусиллями створюють таке середовище й заходи, які допомагали б пацієнту відновити чи підтримати своє здоров’я, в тому числі психічне.

На відміну від теперішнього стану, коли більше уваги приділяється намацальним аспектам — обладнанню, стінам з ремонтом, лікар майбутнього краще орієнтується в ненамацальних складових — процесах, цінностях, командній роботі, людяності й емпатії. Пригадую як починалися деякі українські проєкти з переліку обладнання, які дуже собі хотіли лікарні. Про навчання ж лікарів, про те, як це нове обладнання буде “зашито” в лікарняні процеси, практично ніхто не дбав. Це позначається на лікувальному досвіді пацієнта.

Вироблення доказів, нових знань — це дослідження і одне з найслабших місць української медичної освіти. Згадаємо канадійську рамку, де дослідник є невід’ємною роллю лікаря. Мені здається, що посилювати цю роль можна через міжнародні проєкти, формувати мультидисциплінарні команди, які також допоможуть медицині бути менш закритою.

Що робити, щоб лікарі майбутнього з’являлися в Україні?

Магічної пігулки немає. Потрібно наполегливо працювати. Не так як раніше, бо бачимо, що не працює. Потрібно шукати нові підходи.

Медичні ЗВО мають дбати про освіту насамперед, а не про працевлаштування родичів, заробляння грошей на продажу дипломів іноземцям (ні, гроші заробляти треба, просто це не має ставати головним завданням університету).

Фото: centr.kr.ua

Лікарні та інші медичні заклади, мають створювати середовище, відкрите до передання знань як у команді, так і до молодших менш досвідчених колег.

Спільнота лікарів має дбати про довіру до себе і про якість своїх колег.

Суспільство (громадянське) має бути зацікавленим у медичній освіті, в її негараздах і реагувати на невдалі рішення чи то на рівні системи, чи на рівні медичних університетів. Адже потім ми лікуємося в лікарів, які зрощені в цій системі.

Держава має запроваджувати правила гри, які фасилітують розвиток і системи, і медичних працівників. Тут якраз і погоджується, чи бути лікарському самоврядуванню і в якому форматі, чи бути новій інтернатурі, де інтерн — це повноцінний член команди ЗОЗу, а не студент-медик, чи вступ на медицину має високу планку, бо держава прагне мати потужну еліту медичних працівників.