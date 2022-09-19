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В Україні дозволили другий бустер вакцини від ковіду усім охочим, – Кузін

Днями держава отримала 400 000 доз вакцини від Pfizer у межах гуманітарної допомоги.

В Україні дозволили другий бустер вакцини від ковіду усім охочим, – Кузін
Фото: kyivcity.gov.ua

В Україні дозволили друге бустерне щеплення для всіх охочих, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час пресбрифінгу 19 вересня.

"Друга бустерна доза здійснюється з інтервалом щонайменше чотири місяці після першої бустерної дози", – пояснив він.

Сертифікати про другу бустерну дозу також будуть. Доробка функціоналу вже в процесі, повідомили LB.ua в Національній службі здоров'я. Втім, конкретних термінів поки не називають.

Крім того, дозволили щеплювати від коронавірусу дітей віком від п’яти років – за обов’язкової згоди батьків або опікунів. І лише препаратом виробника Pfizer.

Кузін повідомив, що Україна отримала 400 000 доз вакцини від Pfizer у межах гуманітарної допомоги. Наразі препарат уже розвозять по регіонах.

"Останні кілька тижнів спостерігалася нестача вакцини від Pfizer. Так сталось, оскільки зараз Україна отримує вакцини лише у межах міжнародного механізму COVAX, тобто безоплатно. Контракти на закупівлю вакцини від виробники за кошти державного бюджету з метою економії були розірвані з початком повномасштабного вторгнення Росії", – пояснив головний санлікар.

В Україні наразі також є близько 5 млн доз CoronaVac і 30 000 – Janssen. CoronaVac, згідно нових схем вакцинації, можна використовувати і для бустера.

Нові схеми комбінації вакцин. Джерело: МОЗ
Нові схеми комбінації вакцин. Джерело: МОЗ
Нові схеми комбінації вакцин. Джерело: МОЗ
Нові схеми комбінації вакцин. Джерело: МОЗ

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