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За пів року медичні вагони перевезли 1800 людей, – Укрзалізниця

Медичні вагони почали курсувати на початку березня.

За пів року медичні вагони перевезли 1800 людей, – Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця

Медичні вагони Укрзалізниці та організації “Лікарі без кордонів” перевезли 1800 людей від початку курсування пів року тому.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Вагони Укрзалізниці для евакуації цивільних поранених, хворих, вагітних та дітей з особливими потребами з-під лінії вогню були вперше запущені на початку березня за сприяння міжнародної організації “Лікарі без кордонів” та Міністерство охорони здоров'я України”, – йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці розповіли, що на 12 вересня медичними поїздами виконано 50 рейсів, в першу чергу з Донбасу.

Вагони медичних поїздів оснащені дефібриляторами, УЗД та іншою сучасною апаратурою. Також вони мають повноцінні палати й повний спектр необхідних медикаментів.

Нагадаємо, щодня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій отримує сотні звернень від українців, які перебувають під окупацією і хочуть евакуюватися.

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