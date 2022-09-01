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На Київщині від отруєння грибами померли дитина та дівчина

Від отруєння померли дві сестри.

На Київщині від отруєння грибами померли дитина та дівчина
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

У Київській області від отруєння грибами померли дві сестри, котрим було 9 та 18 років. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області. 

“Поліцейські з'ясували, що дівчина разом зі своїм нареченим напередодні збирали у місцевій лісосмузі гриби, які того ж дня приготували та з'їли. Загибла пригощала стравою також свою 9-річну сестру. Вчора, 31 серпня повнолітня загинула”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 1 вересня, в столичній лікарні від отруєння померла і малолітня Ліза. 

Нагадаємо, до медичних закладів Київської області працевлаштували 116 лікарів, медсестер та фельдшерів з регіонів України, де ведуться бойові дії. 

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