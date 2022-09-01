На Київщині від отруєння грибами померли дитина та дівчина

Від отруєння померли дві сестри.

У Київській області від отруєння грибами померли дві сестри, котрим було 9 та 18 років.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Поліцейські з'ясували, що дівчина разом зі своїм нареченим напередодні збирали у місцевій лісосмузі гриби, які того ж дня приготували та з'їли. Загибла пригощала стравою також свою 9-річну сестру. Вчора, 31 серпня повнолітня загинула”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 1 вересня, в столичній лікарні від отруєння померла і малолітня Ліза.

Нагадаємо, до медичних закладів Київської області працевлаштували 116 лікарів, медсестер та фельдшерів з регіонів України, де ведуться бойові дії.