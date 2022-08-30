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В медзакладах Київщини працюють більше 100 медиків-переселенців

Медики із районів, де зараз ведуться бойові дії, працюють майже 50 медзакладах Київської області. 

В медзакладах Київщини працюють більше 100 медиків-переселенців

До медичних закладів Київської області працевлаштували 116 лікарів, медсестер та фельдшерів з регіонів України, де ведуться бойові дії. 

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА. 

“через війну чимало медиків змушені були залишати свій дім і роботу. Проте навіть змінивши основне місце праці, вони продовжують лікувати та рятувати життя людей”, - повідомили в Київській ОВА.  

Зазначається, що в 49 медичних закладах області працевлаштовано 77 лікарів, а також 39 медичних сестер та фельдшерів. 

Нагадаємо, 11 медзакладів із Харківщини (Барвінкового) та Луганщини (Сєвєродонецька, Рубіжного, Старобільська, Лисичанська) тепер працюють у Дніпропетровській області.

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