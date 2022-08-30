У Зеленодольську (Криворізький район) на території підприємства виявили 29 одиниць касетних бойових елементів від РСЗВ "Ураган".

У Дніпропетровській області піротехніки знищили сьогодні 37 одиниць сучасних боєприпасів.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

До прикладу, в Зеленодольську (Криворізький район) на території підприємства виявили 29 одиниць касетних бойових елементів від РСЗВ "Ураган".

Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

У Нікополі знайшли два сучасні артилерійські снаряди калібру 122 мм.

У Калинівському (Великомихайлівська ОТГ Синельниківського району) на території фермерського господарства було виявлено шість протитанкових гранат.

У ДСНС закликали жителів у разі виявлення предмету, ззовні схожого на боєприпас, дотримуватись правил безпеки.

"Ні в якому разі не допускайте до місця події сторонніх осіб, особливо дітей. Повідомте про знахідку до Служби порятунку за номером "101" чи поліції за номером "102". Дочекайтесь приїзду фахівців, щоб не допустити травмування людей", - наголосили рятувальники.

Нагадаємо, піротехніки ДСНС виявили та знешкодили з початку війни понад 180 тисяч вибухонебезпечних предметів.“

А за словами заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна, одна п’ята території України забруднена мінами, снарядами, авіаційними бомбами, які не розірвалися.