Резніков відреагував на затримання зловмисників, які заволоділи коштами Міноборони для закупівлі бронежилетів

"Ще у квітні згадана компанія, яка, до речі, уклала аналогічні контракти і на забезпечення Національної гвардії України, порушила терміни і не виконала свої зобов’язання. На жаль, це реальність – не усі підрядники та постачальники є сумлінними".

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на затримання учасників злочинної групи, яких підозрюють у привласненні коштів Міноборони. Гроші були призначені для придбання бронежилетів для українських захисників.

Подробиці співпраці відомства з фірмою міністр оприлюднив у Facebook.

За словами Резнікова, навесні компанію, якою володіли зловмисники, міністерство уповноважило на підготовчі перемовини в Туреччині.

"На той момент це була поширена практика, адже треба було діяти дуже швидко. В підсумку було укладено контракт на постачання засобів бронезахисту з однією турецькою компанію на суму понад 16,6 млн євро, яка гарантувала поставки бронежилетів у стислий термін. В той період Міноборони з метою диверсифікації уклало широкий спектр подібних контрактів з виробниками та постачальниками у різних країнах. Завдяки цьому було організоване системне ритмічне постачання, яке ворог не зміг перервати своїми ракетними обстрілами. Вдалося не тільки закрити потреби у бронежилетах і шоломах для армії, чисельність якої зросла у кілька разів, але й сформувати резерви", - розповів міністр.

Він зауважив, що ще в квітні компанія, яка до того ж уклала аналогічний контракт із Нацгвардією, порушила терміни постачання.

"Міноборони негайно вжило передбачених законом та контрактами заходів з метою повернення коштів. Згідно з процедурою контракту ми звернулися до Арбітражу Торгово-промислової палати і отримали рішення на користь оборонного відомства. Ми звернулися до суду у Туреччині. Було заарештовано банківські рахунки та активи компанії, що не виконала свої зобов’язання", - зазначив Резніков.

Він повідомив, що міністерство зв'язалося з турецькими колегами, залучивши до процесу посольства України в Анкарі й Туреччини в Києві. А представники МО двічі їздили до Туреччини, аби вжити відповідні юридичні заходи.

Олексій Резніков наголосив - якщо провину зловмисників доведуть, вони отримають тривалі терміни ув’язнення.

"І так буде з кожним, хто намагається скористатися вразливістю України і нажитися на цьому. Не буду приховувати. Випадки, коли постачальники щось не виконують, порушують терміни, намагаються продати неякісний товар – непоодинокі", - підкреслив міністр.

Він поскаржився, що фахівці Міноборони, які здійснюють контроль якості, час від часу повертають партії виробів або ж виставляють рекламації та змушують постачальників замінювати товари на якісні.

Резніков додав, що всіма способами у цій сфері протидіє і Росія, "починаючи від ринків сировини і закінчуючи політичним блокуванням готової продукції за сплаченими угодами".

Міністр також зазначив, що попри всі заходи певна "кількість проблемних контрактів все одно буде, тут не треба мати ілюзій".

"Але ми робимо все від нас залежне і навіть більше, щоб контрагенти знали: навмисно порушувати зобов’язання перед Міністерством оборони України – це помилка, яка обійдеться дуже дорого, скільки б часу на це не пішло", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, представникам Міноборони України, яким інкримінують присвоєння $580 тис, повідомили про підозру за статтею "шахрайство".