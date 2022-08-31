Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС може бути виконана безпечно, – Гроссі

Команда міжнародних інспекторів МАГАТЕ прибула сьогодні до Запоріжжя напередодні безпрецедентній місії – спробувати відновити стабільність і запобігти потенційній ядерній катастрофі на окупованій Росією ЗАЕС.

Про це повідомляє NBC News.

Видання зазначає, що візит відбувся в той момент, коли українські війська досягли певного прогресу після початку довгоочікуваного контрнаступу, щоб відвоювати територію на півдні країни, яку захопили російські війська на початку вторгнення.

Під час свого візиту на станцію, яка кілька тижнів зазнавала обстрілів, експерти з ядерної безпеки Організації Об’єднаних Націй планують оцінити збитки та перевірити, чи неушкоджені системи безпеки. Вони також мають намір поговорити з українськими робітниками, які працюють на заводі. Деякі з яких повідомили, що їх катували російські війська, які окупували це місце.

“Ми їдемо в зону бойових дій”, – сказав журналістам генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі перед тим, як вилетіти з Києва сьогодні вранці.

Гроссі також повідомив, що інспектори проведуть кілька днів на електростанції, перш ніж доповісти про ситуацію на ЗАЕС міжнародному співтовариству.

Проте, навіть коли броньований конвой бригади МАГАТЕ прибув до Запоріжжя, залишалося незрозумілим, як і коли вони зможуть безпечно дістатися до заводу в сусідньому Енергодарі.

Радники президента України Володимира Зеленського заявили, що російські війська обстрілювали маршрут, яким інспектори їхали до ЗАЕС, щоб змусити їх проїхати туди через контрольовану Росією територію, тоді як РФ звинуватила українські сили у вогні по заводу вночі. Українські чиновники заявили, що насправді російські війська вели вогонь по заводу з сусіднього міста за Дніпром.

Прибувши до Запоріжжя, Гроссі сказав, що впевнений, що місію можна буде виконати безпечно.

Нагадаємо, у МЗС України заявляли, що у рамках місії експерти МАГАТЕ мають зафіксувати порушення стандартів і норм ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС на тлі російської окупації.