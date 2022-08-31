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Унаслідок учорашніх обстрілів Миколаєва загорілись зернові силоси

Ворог бив по портовій інфраструктурі. 

Унаслідок учорашніх обстрілів Миколаєва загорілись зернові силоси
Фото: ДСНС України в фейсбук

Унаслідок учорашніх обстрілів Миколаєва загорілись зернові силоси на інфраструктурному обʼєкті в Корабельному районі. 

Площа займання – орієнтовано 200 кв. метрів. Гасіння пожежі станом на ранок 31 серпня тривало, повідомили у фейсбуці ДСНС України

Ворожі снаряди та їхні уламки також призвели до загоряння сміття, сухої трави та шин на території портового об'єкта. 

Миколаїв зазнає ворожих обстрілів щоденно. Вчора внаслідок атаки загинула одна людина, ще одну було поранено. 29 серпня російська армія завдала масованого удару по Миколаєву. Загинули двоє мирних, ще 24 отримали поранення. 

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