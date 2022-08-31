​У Дії відкриють доступ до пенсійних посвідчень та шерингу авто

Також запустять сервіс для іноземців щодо посвідки на постійне та тимчасове проживання.

Міністерство цифрової трансформації сьогодні планує запустити низку нових сервісів у застосунку "Дія".

Про це розповів на брифінгу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Інтерфакс-Україна.

"На брифінгу 31 серпня віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентує нові документи та послуги, які відсьогодні будуть доступні в застосунку", - повідомляється в анонсі брифінгу.

Зокрема, в "Дії" відкривають доступ до електронних пенсійних посвідчень; довідок про посвідку на постійне та тимчасове проживання (новий сервіс для іноземців); а також до сервісу передачі електронного техпаспорта (шеринг авто).

Крім цього, додасться опція англомовних документів для використання за кордоном.

Нагадаємо, 15 серпня Мінцифри почало тестувати в "Дії" шеринг авто та документи англійською.