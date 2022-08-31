СБУ викрила масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій, яка ставила під загрозу життя тисяч українців. Посадовці ДСНС систематично брали хабарі від підприємців за погодження дозвільної документації.
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
"Учасниками злочинної схеми є посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб", – йдеться в повідомленні.
Вони вимагали хабарі від керівників великих ТРЦ і компаній за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для роботи. Схема стосувалася погодження планів локалізації й ліквідації аварій на потенційно небезпечних обʼєктах, зокрема в ТРЦ і на АЗС.
За неправомірну винагороду посадовці ДСНС не здійснювали перевірку пожежної небезпеки в громадських місцях. Частина цих місць виявилась нездатною забезпечити цивільних захист громадян, зокрема й під час ліквідації наслідків російських обстрілів.
Щомісячні прибутки зловмисників становили понад 10 млн гривень.
Під час понад 50 одночасних обшуків по всій країні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд.
Повідомлено про підозру першим шести особам злочинної групи за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Нагадаємо, в серпні 2020 Служба безпеки затримала в Києві посадовця Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Держслужби з надзвичайних ситуацій, який спільно з двома посередниками отримав 70 тисяч доларів США за видачу дозвільної документації.