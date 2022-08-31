Вони вимагали від керівників ТРЦ і АЗС хабарі за прискорене надання дозвільної документації, при цьому не перевіряли безпеку цих обʼєктів.

СБУ викрила масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій, яка ставила під загрозу життя тисяч українців. Посадовці ДСНС систематично брали хабарі від підприємців за погодження дозвільної документації.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Учасниками злочинної схеми є посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб", – йдеться в повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Вони вимагали хабарі від керівників великих ТРЦ і компаній за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для роботи. Схема стосувалася погодження планів локалізації й ліквідації аварій на потенційно небезпечних обʼєктах, зокрема в ТРЦ і на АЗС.

За неправомірну винагороду посадовці ДСНС не здійснювали перевірку пожежної небезпеки в громадських місцях. Частина цих місць виявилась нездатною забезпечити цивільних захист громадян, зокрема й під час ліквідації наслідків російських обстрілів.

Щомісячні прибутки зловмисників становили понад 10 млн гривень.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Під час понад 50 одночасних обшуків по всій країні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд.

Повідомлено про підозру першим шести особам злочинної групи за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, в серпні 2020 Служба безпеки затримала в Києві посадовця Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Держслужби з надзвичайних ситуацій, який спільно з двома посередниками отримав 70 тисяч доларів США за видачу дозвільної документації.