Через застосунок ДІЯ можна зареєструвати майно, пошкоджене з 2014 року

Росії слід готуватись до виплати ще більшої кількості компенсацій.

Кабмін розширив та спростив порядок подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтепер українці, які постраждали від агресії Росії, зможуть зареєструвати в застосунку ДІЯ майно, яке було пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року.

Подавати інформаційне повідомлення можна самостійно через портал або застосунок ДІЯ в розділі “Пошкоджене майно”. Також цеможна зробити у ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації обговорили ідею оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон у Дії.