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Через застосунок ДІЯ можна зареєструвати майно, пошкоджене з 2014 року

Росії слід готуватись до виплати ще більшої кількості компенсацій.

Через застосунок ДІЯ можна зареєструвати майно, пошкоджене з 2014 року
Фото: Олександр Ратушняк

Кабмін розширив та спростив порядок подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії РФ. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.  

Відтепер українці, які постраждали від агресії Росії, зможуть зареєструвати в застосунку ДІЯ майно, яке було пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року.

Подавати інформаційне повідомлення можна самостійно через портал або застосунок ДІЯ в розділі “Пошкоджене майно”. Також цеможна зробити у ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса.  

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації обговорили ідею оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон у Дії.

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