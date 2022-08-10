Через застосунок ДІЯ можна зареєструвати майно, пошкоджене з 2014 року

Кабмін розширив та спростив порядок подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії РФ.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відтепер українці, які постраждали від агресії Росії, зможуть зареєструвати в застосунку ДІЯ майно, яке було пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року.
Подавати інформаційне повідомлення можна самостійно через портал або застосунок ДІЯ в розділі “Пошкоджене майно”. Також цеможна зробити у ЦНАПі чи за допомогою нотаріуса.
Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації обговорили ідею оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон у Дії.