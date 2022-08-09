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ВМС розповіли про успіхи у ліквідації окупаційних військ

Морські піхотинці ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів та їх техніку.

ВМС розповіли про успіхи у ліквідації окупаційних військ
Фото: Пресслужба ВМС ЗСУ

За вчорашній день, 8 липня, на Донецькому напрямку морські піхотинці ЗСУ знищили 4-х окупантів. 

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ

“Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого 12 рашистів знищено, чи поранено”, - зазначили у ВМС ЗСУ.  

Крім того, на Херсонському напрямку військовослужбовці морської піхоти успішно протистояли російським окупантам на закріпленій ділянці фронту. 

 

Нагадаємо, воїни окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили російські боєприпаси, техніку ворога та особовий склад

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