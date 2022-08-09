Мінцифри знову звернулося до Meta, бо Instagram заблокував акаунт Асоціації родин захисників Азовсталі

Також направили листи щодо голови Асоціації та п'яти інших сторінок, пов’язаних з діяльністю "Азову".

Instagram заблокував акаунт Асоціації родин захисників Азовсталі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, він отримав від Асоціації звернення про блокування. Тоді в Мінцифри надіслали лист до Meta із запитом розблокувати сторінку.

"Крім того, направили листи в Meta щодо голови Асоціації та 5 інших сторінок, пов’язаних з діяльністю Азова. Зараз вони всі заблоковані", - додав Федоров

Міністр наголосив, що "сторінки українських захисників не мають блокуватися".

"Чекаємо на оперативну реакцію команди Meta. Сподіваємося, скоро компанії вдасться комплексно змінити підходи до модерації контенту та розв'язати проблему масових блокувань українських користувачів. Світ має знати правду про війну в Україні", - підкреслив очільник Мінцифри.

Нагадаємо, нещодавно Мінцифри надіслало лист до Meta про розблокування українських блогерів через дописи про війну.

Цю проблему Михайло Федоров також обговорював під час зустрічі із Ніком Клеггом ще у травні.