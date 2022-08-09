Фінляндія направить своїх інструкторів навчати українських військових, - Резніков

Фінляндія направить своїх військових інструкторів для навчання бійців ЗСУ.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
За його словами, інструктори відправляться у Велику Британію, де зараз тривають навчання.
"Давайте разом кувати перемогу над терористичною державою!", - підкреслив Резніков.
Нагадаємо, днями стало відомо, що українських військових також тренуватимуть 120 інструкторів зі Швеції та до 225 - з Канади.
У Великій Британії мають пройти навчання 10 000 українських військовослужбовців. Ці тренування входять до програми військової допомоги на 2,3 млрд фунтів стерлінгів.