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СБУ нейтралізувала російську інтернет-агентуру, яка поширювала пропаганду

Зрадники діяли в мережі.

СБУ нейтралізувала російську інтернет-агентуру, яка поширювала пропаганду
Фото: СБУ

Служба безпеки України знешкодила низку російських агентів-пропагандистів з різних регіонів держави.

Про це повідомила спецслужба на офіційному Telegram-каналі.

У Харківській області затримали прокремлівського агітатора. Ним виявився художник-постановник одного з місцевих каналів, який був завербований спецслужбами РФ.

"Чоловік розробляв макети листівок і відеоролики, спрямовані на морально-психологічну підтримку окупаційних угруповань, які ведуть бойові дії на території України", – йдеться у повідомленні СБУ.

Фото: СБУ

На Дніпропетровщині знешкодили двох ворожих поплічників, які вели у соцмережах прокремлівську пропаганду.

"Один зі них під час перебування на заробітках у РФ потрапив у поле зору ворожих спецслужб. Іншого мешканця регіону окупанти залучити до підривної діяльності через його прокремлівські погляди, які він поширював у колі спілкування", – інформує спецслужба.

Крім того, у Рівненській області викрили пропагандиста, який просував комуністичні ідеї і поширював заборонену в Україні тоталітарну символіку.

Фото: СБУ

Нагадаємо, сьогодні СБУ повідомила, що викрила зрадника з власного управління в Харківській області. Правоохоронці затримали "крота" після того, як він запросив удар по об'єкту з особовим складом СБУ.

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