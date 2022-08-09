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ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi

Очікується поставка ще 150 БМП.

ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi
Скріншот відео
Фото: ЗСУ "Каховка" у Facebook

Збройні сили України отримали 50 турецьких бронетранспортерів ВМС Kirpi.

Про це повідомляє у Facebook оперативне угруповання військ ЗСУ "Каховка".

В ЗСУ виклали відео з отриманими новими турецькими бронетранспортерами BMC Kirpi. Зазначається, що це перша партія, невдовзі очікується поставка ще 150 таких бронетранспортерів.

Kirpi використовується для переміщення особового складу. Його броньований корпус захищає від уламків артилерійських та бронебійних снарядів. Kirpi оснащений GPS, камерою заднього виду та системою автоматичного гасіння пожежі.

БМП має п'ять амбразур та чотири куленепробивні вікна. Він розрахований на 12 бійців та двох членів екіпажу.

Нагадаємо, власник компанії турецької компанії "Байкар" (Baykar) створив свою українську компанію, яка вже придбала земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар". 

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